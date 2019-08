Mit Mut, Überzeugung und Sitzfleisch erzielt man an der Börse die (besten) Kursgewinne! Dabei ist es auch wichtig, sich nicht in eine Aktie zu verlieben und blind zu jedem Kurs nachzukaufen, sondern nur dann, wenn sich an der fundamentalen Situation einer Depotaktie nichts verschlechtert hat. So auch bei unserer Cannabisperle Nabis Holdings: Wir haben in unseren letzten Wochenausgabe am 05.08.2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...