Letzte Woche wurde nur ein Volumen von EUR 1,7 Mrd. an EUR Anleihen am Primärmarkt platziert. Diese markiert damit die schwächste Emissionswoche seit Jahresanfang. Neben einer generell für Sommerwochen typisch niedrigen Emissionstätigkeit, zeigt der Sekundärmarkt auf Benchmarkindexebene mit seit Ende Juli steigenden Risikoprämien ein eher zurückhaltendes Investoreninteresse sowohl bei Non-Financials als auch Financials. Am Freitag wurde die Swissport Dualtranche-Emission mit einer Rendite von 5,25 % (EUR 410 Mio., 5NC2, Senior Secured, B2/B-) und 9,00 % (EUR 250 Mio., 5,5NC2, Caa2/ CCC ) gepreist. Ratings: Nachdem Fitch das Rating der indischen Tata Motors Ltd bereits in der letzten Juli Woche um eine Stufe auf BB- senkte, schloss S&P die Ratingüberprüfung auf eine mögliche ...

