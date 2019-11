Die kürzlich vorgestellten Q2-Zahlen von Tata Motors sind gewiss kein Anlass zur Freude, geben nach einer langen Reihe von Enttäuschungen aber erstmals Anlass zu der Hoffnung, dass die Aktie (10,30 Euro; A0DJ9M; US8765685024) ihren Tiefpunkt erreicht hat. 73% hat das Papier in den vergangenen fünf Jahren verloren. Grund sind ein anhaltend schwacher Fahrzeugabsatz in Indien, wo Tata besonders bei Nutzfahrzeugen (Marktanteil: 42%) unter schlapper Konjunktur und Liquiditätskrise leidet.Noch wichtiger für das Ergebnis ist aber die 2008 für gerade mal 2,3 Mrd. US-Dollar von Ford gekaufte Jaguar Land Rover (JLR), die für drei Viertel der Erlöse und 90% des Gewinns der Inder steht. Die britische Tochter hatte Qualitäts- und Absatzprobleme in China, kämpft mit hohen Kosten für die Elektrifizierung und dem Image des Diesel. Und über allem schwebt der Brexit. Über 3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...