RHI Magnesita hat Halbjahreszahlen präsentiert. Der Umsatz ist um 2,2 Prozent auf 1,54 Mrd. gestiegen. Hintergrund sei der starke US-Dollar und eine gute Industrie-Division, so das Unternehmen. Die Stahl-Division habe sich hingegen etwas schwächer entwickelt. Das EBITA verbesserte sich aufgrund weiterer Synergien auf 228 Mio. Euro (vs. 219 Mio.). Der Vorsteuer-Gewinn ist von 90 Mio. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres auf nunmehr 165 Mio. Euro gestiegen. Es wird eine Interims-Dividende von 0,50 Euro vorgeschlagen. CEO Stefan Borgas: "Wir gehen davon aus, dass sich die derzeitige Marktunsicherheit in der zweiten Jahreshälfte fortsetzt, was zu einem Abbau der Kundenbestände führen kann. Die von uns eingeleiteten Maßnahmen, die ersten ...

