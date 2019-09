Der US-Sportartikelriese Nike hat Gewinn und Umsatz im jüngsten Geschäftsquartal überraschend kräftig gesteigert.Eine hohe Nachfrage - vor allem in China - ließ die Erlöse in den drei Monaten bis Ende August im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar (9,7 Mrd Euro) klettern, wie der adidas-Rivale am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Nettogewinn legte sogar um 25 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar zu. Damit wurden die Erwartungen der Wall-Street-Analysten klar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...