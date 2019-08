Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren waren 2018 so selten erwerbslos wie noch nie im wiedervereinigten Deutschland. Das teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Internationalen Tag der Jugend am 12. August mit. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes: Die Erwerbslosenquote in dieser Altersgruppe betrug in Gesamtdeutschland 6,2%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...