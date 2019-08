Letzter Gerüchtestand: Ein umfassender Vergleich mit allen US-Klägern wird nun in der Größenordnung von 8 bis 9 Mrd. $ veranschlagt. Bisher kursierten Zahlen zwischen 5 und 6 Mrd. $ Der Markt reagierte schon am Freitag deutlich positiv. Kann man oder soll man investieren? Das ist ein Risikospiel, dem wir ungern folgen. Aber die Tendenz trifft zu: Ohne Vergleich mit allen Klägern wird es nicht gehen. Auch amerikanische Justizstimmen plädieren dafür. Wir warten zunächst ab.



