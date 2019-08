FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures ziehen am Montag im Verlauf des frühen Handels etwas an. Der September-Kontrakt steigt gegen 8.20 Uhr um 31,5 Punkte auf 11.758,5. In den Handel gegangen war er mit 11.715,5. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.769 und das -tief bei 11.693 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 3.600 Kontrakte.

Bei Commerzbank Technical Analysis and Index Research heißt es, aufgrund der überverkauften Lage sei der DAX-Future zuletzt in eine Stabilisierung eingetreten. Dadurch deute sich der Übergang in eine Handelsspanne zwischen 11.435 und 11.900 Punkten an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2019 02:25 ET (06:25 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.