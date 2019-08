Nach dem starken Auftritt am Donnerstag übten sich die DAX-Bullen vor dem Wochenende wieder in Zurückhaltung. Zwar konnte das Intraday-Top noch bei 11.866 und damit beinahe punktgenau an der Nackenlinie der altbekannten SKS-Formation aufgestellt werden, am Ende sackten die Kurse aber in den negativen Bereich und beendeten die Woche unterhalb der 11.700er-Marke, für die per Saldo ein Minus von 1,5% stehenblieb. Dennoch:

