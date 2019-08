Goldpreis: Allzeithoch im Visier

An den von Aktienmärkten ging es in der vergangenen Woche weiter abwärts: Der DAX verlor 1,5 Prozent an Wert. Gold hat dagegen stark zugelegt (+3,5 Prozent) und zeitweise die Marke von 1.500 US-Dollar pro Feinunze geknackt. Ein Ausdruck der Nervosität der Marktteilnehmer. Sie fragten den Sicheren Hafen verstärkt nach. Geht es nun in Richtung Allzeithoch?

Zusammenfassung:

"Long". Neues Longsignal oberhalb von 1.390 (1).

Trend und Kursziele:

Trend : - steigend

Kursziele : 2.470 USD

Gültig : bis Unterschreiten von 1.186 (3)

