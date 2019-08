Mainfirst hat Kion von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 45 Euro gesenkt. Der Gabelstaplerhersteller könne sich von den derzeit schwächelnden Endmärkten nicht abkoppeln, schrieb Analyst Daniel Gleim in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick für die Flurförderzeug-Sparte erscheine außer Reichweite. Auch in puncto Bewertung sollte die Aktie weiterhin nur begrenzt Rückenwind erhalten. Er verwies in diesem Zusammenhang auf den Umstand, dass die Aktie des Wettbewerbers Jungheinrich derzeit deutlich günstiger bewertet sei./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2019 / / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

