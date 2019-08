Wien (www.anleihencheck.de) - Indiens Börse gehörte im Juli zu den schwächeren unter den Schwellenländern, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Der Index für die größten indischen Aktien habe rund fünf Prozent verloren. Die Aktienkurse kleinerer und mittlerer Unternehmen hätten vielfach um 10% und mehr nachgegeben. Dazu dürften auch einige Elemente im Budgetvorschlag der neuen Regierung beigetragen haben, die zumindest für eine gewisse Verunsicherung an der Börse gesorgt hätten. Ausländische Investoren hätten rund 1,6 Milliarden Dollar aus dem Aktienmarkt abgezogen, dafür seien aber mehr als eine Milliarde Dollar in indische Anleihen geflossen. Letztere hätten kräftig zugelegt - die Renditen seien deutlich gesunken. Die Märkte würden eine weitere Zinssenkung im August erwarten. Es wäre die vierte in Folge. Die Inflationsrate gäbe der Notenbank Spielraum dafür und die Konjunktur könnte tiefere Zinsen sicherlich gut gebrauchen. Denn die Wirtschaftsdaten seien zuletzt fast allesamt schwächer gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...