Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Inhaber der Aimondo GmbH Anleihe aus dem Jahr 2017 (ISIN DE000A2DAJA9/ WKN A2DAJA) können diese bis zum 16.08.2019 in Vorzugsaktien der Aimondo AG tauschen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

