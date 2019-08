Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Verwaltungsrat von ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) hat Björn Rosengren einstimmig zum Chief Executive Officer ernannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er wird am 1. Februar 2020 bei ABB eintreten und CEO Peter Voser in dieser Funktion am 1. März 2020 ablösen. Peter Voser wird ab diesem Zeitpunkt bei ABB wieder ausschließlich das Amt des Verwaltungsratspräsidenten ausüben. ...

