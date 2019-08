TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4) hat das erste Halbjahr 2019 erfolgreich abgeschlossen, NAV knapp 30 EURO.

Zusätzlich zu den positiven Entwicklungen in der Immobilienbranche berichtet TLG ein herausragendes operatives Ergebnis, bedingt durch aktives Portfolio-, Asset- und Property-Management sowie mehrere erfolgreiche Finanzierungsmaßnahmen. Der Wert des Immobilienportfolios stieg auf rd. EUR 4,6 Mrd. und die Mieterlöse erhöhten sich um 4,8 % auf EUR 114,8 Mio. Die Funds from Operations (FFO) erhöhten sich verglichen mit dem ersten Halbjahr 2018 um 5,5% auf EUR 71,5 Mio. bzw. EUR 0,69 pro Aktie (Vj. 0,66 EUR). Der EPRA NAV im Konzern betrug zum 30. Juni 2019 EUR 29,77 je Aktie (31.12.2018: EUR 26,27), was einer Steigerung um 13,3 % entspricht.

400 Mio mehr!

Die Bewertung des bestehenden Immobilienportfolios der TLG IMMOBILIEN AG zum Stichtag 30. Juni 2019 führte zu einem positiven Bewertungsergebnis von rd. EUR 400 Mio., was sich zu mehr als 90 % aus in Berlin gelegenen Immobilien ergibt.

Damit setzt sich das Immobilienportfolio der TLG IMMOBILIEN AG zum 30. Juni 2019 aus insgesamt 391 Immobilien zusammen. Neben mehreren Verkäufen, unter anderem die Veräußerung eines nicht-strategischen, kleinteiligen Einzelhandelsportfolios von 29 Einzelhandelsimmobilien, fand zudem der Ankauf des "Westside Office Bonn" statt.

Die EPRA-Leerstandsquote lag zum Berichtsstichtag bei 3,1 %, die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) belief sich auf 6,0 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...