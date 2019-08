wallstreet:online AG: FinanzNachrichten.de steigert mit Relaunch Nutzererlebnis und Vermarktungsmöglichkeiten DGAP-News: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges wallstreet:online AG: FinanzNachrichten.de steigert mit Relaunch Nutzererlebnis und Vermarktungsmöglichkeiten 12.08.2019 / 09:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. wallstreet:online AG: FinanzNachrichten.de steigert mit Relaunch Nutzererlebnis und Vermarktungsmöglichkeiten Berlin, 12. August 2019 - Der Relaunch von FinanzNachrichten.de ist ab heute online. Das Finanzportal gehört mit mehr als 35 Mio. Page Impressions (IVW: Stand Juli 2019) zu den führenden Finanzportalen im deutschsprachigen Raum, ist auf Finanz-Nachrichten fokussiert und seit rund sechs Monaten ein Tochterunternehmen der wallstreet:online AG (ISIN DE000A2GS609). Zentrales Ziel der neuen Darstellung ist es, das Nutzererlebnis weiter zu verbessern. Dabei wurden liebgewonnene Features, wie das kostenlos einsehbare Xetra-Orderbuch und die Nachrichten-Watchlist beibehalten sowie durch neue Angebote ergänzt. Durch das moderne Responsive Design bietet FinanzNachrichten.de ab sofort auf allen Endgeräten von Desktop, über Tablet, bis zum Smartphone die gleiche Nutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit. Die neue Strukturierung des Portals stellt die aktuellsten Börsendaten und Nachrichten auf einen Blick dar, ohne dass Mobilgeräte-Nutzer auf Teile des Contents verzichten müssen, wie dies bei anderen Internetangeboten der Fall ist. Auf Wunsch erhalten Nutzer die wichtigsten Nachrichten nach personalisierten Themengebieten und Branchen per Push-Mitteilung. Mit der neuen technischen Plattform fügt sich FinanzNachrichten.de in die wallstreet:online Gruppe ein, um Synergieeffekte zu heben und Cross-Selling-Potenziale bei der Werbung innerhalb des Portal-Netzwerks zu nutzen. Zudem werden nun die hohen Anforderungen einer modernen und effizienten Vermarktung besser erfüllt. "Mit dem Relaunch haben wir FinanzNachrichten.de auf eine moderne und zukunftsfähige Plattform gestellt. Davon profitieren zu allererst unsere Nutzer. Aber auch für unsere Gruppe ergeben sich neue Umsatz- und Ertragschancen", sagt Oliver Haugk, CTO der wallstreet:online AG. "Schon wenige Monate nach der Übernahme ist die Integration erfolgreich abgeschlossen und wir können uns voll auf die operative Weiterentwicklung fokussieren. Dies wäre ohne die Unterstützung von Markus Meister, der als Gründer von FinanzNachrichten.de auch maßgeblich am Relaunch beteiligt war, nicht möglich gewesen. Dafür möchte ich ihm sowie FN-Technik-Chef Bastian Buder, FN-Webmaster Jörg Reibel und Vermarktungspartner Carlo Lupo an dieser Stelle ausdrücklich danken." Über die wallstreet:online Gruppe Die wallstreet:online Gruppe betreibt die Portale wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Mit rund 158 Mio. PIs (Stand 2019/07) zählt die Gruppe zu den führenden Finanzportalen im deutschsprachigen Raum und ist die Finanz-Community Nr. 1. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 4.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zu einem umfassenden Informationsportal in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. Außerdem ist die Gruppe mit ihrer Beteiligung an FondsDISCOUNT.de, dem größten bankenunabhängigen Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland, im FinTech-Bereich aktiv. Weitere Informationen: www.wallstreet-online.ag Pressekontakt Michael Bulgrin wallstreet:online AG Tel: +49 (0 30) 20 456 382 presse@wallstreet-online.de 12.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online AG Seydelstraße 18 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382 Fax: +49 (0) 30 2 04 56 450 E-Mail: m.bulgrin@wallstreet-online.de Internet: www.wallstreet-online.de ISIN: DE000A2GS609 WKN: A2GS60 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 855593 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 855593 12.08.2019 ISIN DE000A2GS609 AXC0067 2019-08-12/09:19