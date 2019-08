Rund 70 Prozent hat die Aktie der Deutschen Bank in den vergangenen fünf Jahren an Wert verloren und erst Anfang Juni bei 5,80 Euro ihren bisherigen Tiefststand erreicht. Dass es von dort aus nun endlich wieder aufwärts geht, bezweifeln aber nicht nur die Analysten - auch immer mehr Shortseller bringen sich in Position. Nach Daten des Bundesanzeigers sind aktuell fast fünf Prozent aller Deutsche-Bank-Aktien leerverkauft. Fünf Hedgefonds setzen demnach auf weiter fallende Kurse bei der Deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...