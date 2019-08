Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Weltwirtschaftsklima von Handelskonflikt getrübt

Das Ifo-Weltwirtschaftsklima hat sich im dritten Quartal 2019 eingetrübt. Der Indikator fiel von minus 2,4 auf minus 10,1 Punkte. "Die Verschärfung des Handelskonflikts belastet die Weltkonjunktur beträchtlich", erklärte das Ifo Institut. Sowohl die Lagebeurteilung als auch die Erwartungen verschlechterten sich deutlich. as Wirtschaftsklima trübte sich in allen Regionen ein.

Klöckner fordert Milliarden für den Wald

Aufgrund der Schäden durch Dürre und Stürme fordert Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner mindestens 1,5 Milliarden Euro für die Rettung des deutschen Waldes. "Wir müssen jetzt tätig werden, denn der Wald ist unser Klimaschützer Nummer eins, unsere grüne Lunge", sagte die CDU-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. Zusätzliche Mittel will Klöckner bereits beim Klimakabinett am 20. September lockermachen.

Renzi plädiert für Regierung aus Technokraten in Italien

Der frühere italienische Ministerpräsident Matteo Renzi hat für die Bildung einer Übergangsregierung aus Technokraten plädiert, um rasche Neuwahlen in Italien zu verhindern. Der Sozialdemokrat sprach sich am Sonntag im Onlinenetzwerk Facebook sowie in Interviews dafür aus, dass ein breites Spektrum von Parteien eine solche Technokratenregierung unterstützen solle, um das Land vor einem "extremistischen" Kurs zu bewahren.

Zahlreiche Tankstellen in Portugal mitten in der Ferienzeit leergetankt

In Portugal sind mitten in der Urlaubszeit zahlreiche Tankstellen leergetankt. "Leer", stand am Sonntag auf Schildern an Tankstellen in Lissabon und in anderen Teilen des Landes. Viele Autofahrer hatten vor dem Beginn eines unbefristeten Streiks der Tanklastwagenfahrer am Montag noch ihre Fahrzeuge vollgetankt. Der Treibstoffverkauf habe sich in den vergangenen Tagen fast verdoppelt, sagte Regierungschef Antonio Costa.

Waffenruhe rund um Tripolis gebrochen

Die vereinbarte befristete Waffenruhe rund um die libysche Hauptstadt Tripolis ist gebrochen worden. Der Mitiga-Flughafen wurde am Sonntag von Raketen getroffen, wie die Verwaltung des Airports mitteilte. Sie veröffentlichte Fotos im Onlinenetzwerk Facebook, die von der Startbahn und geparkten Flugzeugen aufsteigende Rauchsäulen zeigen. Der Flugbetrieb werde "bis auf Weiteres" eingestellt, erklärte das Airport-Management.

Republikanischer Herausforderer warnt vor Trumps "rassistischen Tiraden"

Der republikanische Herausforderer von US-Präsident Donald Trump, Bill Weld, hat seine Partei vor den "rassistischen Tiraden" des Amtsinhabers gewarnt. Wenn die Republikaner im US-Kongress Trumps "rassistische Tiraden nicht ausdrücklich zurückweisen, wird ihnen 2020 eine massive Niederlage bevorstehen", sagte der frühere Gouverneur des Bundesstaats Massachusetts nach einem Auftritt in Des Moines in Iowa.

Giammattei zum Präsidenten Guatemalas gewählt

Der rechtskonservative Politiker Alejandro Giammattei hat die Präsidentenwahl in Guatemala gewonnen. Der 63-jährige Arzt setzte sich in der Stichwahl am Sonntag deutlich gegen seine Rivalin, die Sozialdemokratin und frühere Präsidentengattin Sandra Torres, durch. Giammattei hatte im Wahlkampf eine rigorose Bekämpfung der in dem zentralamerikanischen Land grassierenden Gewalt angekündigt.

