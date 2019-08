Der wichtigste deutsche Aktienindex startet etwa ein Prozent höher in die neue Handelswoche. Im MDax dominiert die Aktie des Lichtkonzerns Osram.

Die neue Woche beginnt für den Dax stärker, nachdem er die vergangene mit Verlusten beendet hatte. Im Frühhandel liegt der wichtigste deutsche Aktienindex bei 11.802 Punkten etwa 0,9 Prozent höher.

Doch besonders die politischen Risiken beunruhigen die Anleger an den Börsen weiterhin. Vergangene Woche hatte Italiens Innenminister Matteo Salvini die Koalition aus der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung für gescheitert erklärt und fordert seitdem Neuwahlen. Sein Kalkül dabei: Er hofft auf eine absolute Mehrheit, um selbst Premierminister Italiens zu werden. Doch ein schneller Durchmarsch ins Parlament könnte schwierig für Salvini werden.

Der aktuelle Premier Giuseppe Conte betonte, er werde nicht zurücktreten und sich an die Regeln der Verfassung halten: "Es steht dem Innenminister nicht zu, über den Ablauf einer politischen Krise zu entscheiden, in der ganz andere institutionelle Instanzen intervenieren", sagte Conte mit ernster Miene. Die politischen Unruhen in Italien wirken sich besonders auf Italiens Banken aus.

Für die EU wäre die Personalie Salvini an oberster Stelle ein Garant für neue Auseinandersetzungen. Er will Steuern senken und in die Infrastruktur des Landes investieren, während sich die EU Sorgen um die Tragfähigkeit der italienischen Staatsverschuldung macht. Neben der Brexit-Problematik und den Folgen des Handelsstreits wäre das eine weitere Bewährungsprobe für die EU.

Denn auch der Handelsstreit beunruhigt die Anleger. Die neueste Episode, der Währungskrieg, begann vor einer Woche mit der Abwertung des chinesischen Yuan. Durch die Abwertung verbilligen sich die Exporte Chinas auf den Weltmärkten - eine Möglichkeit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...