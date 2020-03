flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex startete mit einem starken Kursgewinn ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex startete mit einem starken Kursgewinn in die neue Börsenwoche. Am Montag schloss der DAX via Xetra mit einem Kursplus von 1,90 Prozent bei 9.815,97 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug 4,26 Milliarden Euro. Die restlichen umsatzstarken europäischen Leitindizes in London, Mailand, Paris und Zürich konnten zulegen. Der Züricher SMI zog mit einem Plus von 1,98 Prozent am stärksten an und ging an der SIX Swiss Exchange mit 9.174,39 Punkten aus dem Handel. Der Ibex35 in Madrid fiel hingegen mit 1,74 Prozent stärker zurück und endete mit 6.659,90 Punkten. Der Eurostoxx50 beendete den Montag mit einem Zugewinn von 1,35 Prozent bei 2.765,62 Zählern. Zum Wochenbeginn zeigten unter anderem der IWF, die Wirtschaftsweisen, aber auch das DIW düstere Aussichten für Europas und Deutschlands Wirtschaft auf. Der IWF geht von einer tiefen Rezession in Europa aus und schätzt das BIP-Minus auf jeweils drei Prozentpunkte für jeden Monat des Stillstands. Während die Wirtschaftsweisen in einem düsteren Szenario im schlimmsten Fall von einem BIP-Minus von 5,4 Prozent in 2020 ausgehen, prognostiziert das DIW für Deutschland im ersten Quartal ein BIP-Minus von zwei Prozent und im zweiten Quartal ein Schrumpfen im zweistelligen Prozentbereich. Auch dürften Dividendenjäger dieser Tage in Zeiten der Corona-Krise vermehrt einen schweren Stand haben. Entweder müssen sie sich aufgrund vieler verschobener Hauptversammlungen noch gedulden oder sogar auf ihre Dividende verzichten. Etliche Unternehmen haben ihre HV schon in den Frühsommer und Sommer verschieben müssen und es gibt zudem Konzerne, die die Dividende ganz streichen werden, wie zum Beispiel dies die Deutsche Lufthansa schön vor kurzen publizierte, aber auch am Montag die Commerzbank veröffentlichte. An der Wall Street ertönte die Schlussglocke und die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 schlossen durchweg mit enormen Kursgewinnen. Am stärksten legte der NASDAQ100 zu, der 3,96 Prozent auf 7.889,01 Punkte kletterte.

Am heutigen Dienstag wird eine Reihe volkswirtschaftlicher Daten erwartet - auch aus der eher zweiten Reihe (zum Beispiel aus Frankreich, Italien, der Schweiz und Spanien). Am Morgen wurden bereits um 08:00 Uhr deutsche Importpreise für den Februar ausgewiesen. Um 09:55 Uhr werden als ein Highlight deutsche Arbeitslosenzahlen für den Monat März publiziert (besonders diese Daten werden in den kommenden Monaten leider im Mittelpunkt stehen, da aufgrund der Corona-Krise mit erhöhten Arbeitslosenzahlen zu rechnen ist). Um 11:00 Uhr stehen die März-Verbraucherpreise für die Eurozone und um 15:00 Uhr der Januar-S&P/Case-Shiller-Hauspreisindex für die USA zur Bewertung an. Im Anschluss werden um 15:45 Uhr der Chicago Einkaufsmanagerindex für den März und das US-Verbrauchervertrauen von Conference Board für den März zur Veröffentlichung anstehen. Schließlich werden um 22:30 Uhr noch die wöchentlichen API-Rohöllagerbestände ausgegeben. Von der Unternehmensseite wurden am Morgen schon Jahreszahlen von Adler Real Estate, Nemetschek, TLG Immobilien und Varta ausgewiesen. Ferner werden ab dem Nachmittag noch Quartalszahlen der US-Konzerne ConAgra Brands und McCormick & Company und vom kanadischen Konzern BlackBerry erwartet.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen mehrheitlich Kursverluste auf. Der japanische Nikkei225 brach weiter ein. Die US-Futures verloren durchgehend. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 9.870 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex startete am Montag mit einem Kursgewinn von 1,90 Prozent in die neue Woche und schloss via Xetra bei 9.815,97 Punkten. Ausgehend vom Kursverlauf vom Rekordhoch des 17. Februar 2020 bei 13.795,24 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 16. März 2020 bei 8.255,65 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite ermitteln zu können. Die Widerstände wären bei 10.372/11.025 und 11.679 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 9.563/9.064 und 8.256 Punkten in Betracht.

