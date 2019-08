Nach dem jüngsten Kursrutsch nutzen Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den deutschen Aktienmarkt. Der Dax legte zur Eröffnung am Montag 0,9 Prozent auf 11.801 Punkte zu. Am Freitag hatte er wegen des Zollstreits zwischen den USA und China sowie der Regierungskrise in Italien 1,3 Prozent verloren.

Den vollständigen Artikel lesen ...