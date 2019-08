Die ISRA VISION AG (ISIN: DE 0005488100) - das TecDAX- bzw. SDAX-Unternehmen für industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision),schließt erfolgreich eine weitere Akquisition ab.

Mit der Schweizer Photonfocus AG erweitert das Unternehmen sein strategisches Portfolio im Bereich Embedded Sensortechnologie und setzt seine Zukunftsausrichtung mit dem erweiterten Fokus auf Smart Factory Automation für diskrete Industrien konsequent fort. Die spezialisierten Sensortechnologien und die Entwicklungskompetenzen für Embedded Systeme mit integrierter Intelligenz werden kurzfristig in neue Produkte und Produktgenerationen von ISRA einfließen und zusätzliche Marktpotenziale im Bereich Fabrikautomation erschließen. Im Vordergrund steht dabei die Verknüpfung der 3D Machine Vision Kompetenz mit der Roboterautomatisierung sowohl in etablierten Märkten wie der Automobilindustrie als auch in Industrien mit diskreter Fertigung im Allgemeinen.

Die Integration von Photonfocus ermöglicht schnelle Fortschritte auf ISRAs anspruchsvoller Innovationsroadmap. Das Schweizer Unternehmen entwickelt auf der Basis einer modularen ...

