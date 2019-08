Von Cristina Roca

MADRID (Dow Jones)--Der spanische Versorger Iberdrola verkauft einen Anteil von 40 Prozent am Windpark East Anglia für rund 1,63 Milliarden Pfund an die australische Macquarie Group Ltd.

Die Transaktion wird den Angaben zufolge über die schottische Tochter ScottishPower Renewables (UK) Ltd (SPRUK) abgewickelt. Der Anteil an East Anglia One, dem Besitzer des Projekts, gehe an die Bilbao Offshore Holding Ltd, die ihrerseits zu Macquarie gehöre.

Das Projekt werde nach seiner Inbetriebnahme 2020 der größte Offshore-Windpark der Welt sein, hieß es von der Bank Santander, die als Berater von Iberdrola fungierte.

Der Deal bewerte East Anglia One mit rund 4,1 Milliarden Pfund, so Iberdrola weiter. Die Tochtergesellschaft SPRUK werde die Kontrolle über das Unternehmen behalten und weiterhin die notwendigen Dienstleistungen für den Bau erbringen.

