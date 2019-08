Das gab ees wohl noch nie, dass zwei Damen im Aufsichtsrat von ThyssenKrupp, als die entscheidenden Träger für eine neue Struktur des ältesten Montankonzerns, dies positiv begleiten und der Vorstand nun mehr Handlungsfreiheit hat, den Umbau zu beschleunigen. ThyssenKrupp reichte in der vergangenen Woche die niedrigste Bewertung in seiner ganzen Existenz (seit der Fusion Thyssen und Krupp) ein. Es wird die zweite Turnaroundwette im DAX für diejenigen, die Geduld mitbringen. Aber es winken gute 100 % Kursgewinn.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.