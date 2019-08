Daimler-Aktie: Ein gute Anfang, mehr aber auch nicht

Dank neuer Modell verzeichnete Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) im Juli ein sattes Absatzplus. Die Pkw-Marke Mercedes-Benz setzte 188.857 Fahrzeuge weltweit ab. Damit wurde der Vorjahreswert um 12,7 Prozent gesteigert. In allen drei Regionen Europa, Asien-Pazifik und NAFTA sowie den jeweiligen Kernmärkten wurde ein zweistelliges Absatzplus erreicht. Trotzdem hielt sich der Jubel am Markt in Grenzen.

Zwar konnte die Daimler-Aktie im frühen Montaghandel leichte Kurszuwächse verzeichnen, allerdings waren die guten Absätze bei Mercedes-Benz nicht das einzige Thema, das Anleger in Bezug auf die Schwaben umtrieb. Drohende Strafen in der Dieselaffäre waren ein anderes. Außerdem steht selbst bei Mercedes-Benz seit Jahresbeginn immer noch ein Absatzminus von 2,4 Prozent auf 1.323.586 Fahrzeuge zu Buche. Zudem fielen die jüngsten Geschäftszahlen alles andere als rosig aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...