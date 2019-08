NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Veränderung im Aufsichtsrat DGAP-Ad-hoc: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Veränderung im Aufsichtsrat 12.08.2019 / 10:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Vorsitzende des Aufsichtsrats, Frau Liliana Nordbakk, hat der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A12UP37) heute mitgeteilt, dass sie ihr Amt als Aufsichtsrätin aus persönlichen Gründen unter Zugrundelegung der satzungsgemäßen vierwöchigen Frist zum Ablauf des 9. September 2019 niederlegt. Frau Nordbakk ist Mitgründerin der NorCom, leitete viele Jahre die Gesellschaft und war seit 18. Juni 2014 Aufsichtsratsvorsitzende. Frau Nordbakk ist mit 5,17 % an der Gesellschaft beteiligt. Die Gesellschaft dankt Frau Nordbakk für Ihr Jahrzehnte langes Engagement. Kontakt: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Julia Keck IR Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de 12.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 855603 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 855603 12.08.2019 CET/CEST ISIN DE000A12UP37 AXC0077 2019-08-12/10:03