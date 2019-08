Laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC sind große Terminspekulanten zum vierten Mal in Folge optimistischer geworden.Weil die Gruppe der Großspekulanten (Non-Commercials) ihre Long-Seite deutlich stärker erhöht haben (plus 38.300 Kontrakte) als ihr Short-Engagement (plus 190 Futures) hat sich deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) in der Woche zum 6. August von 254.400 auf 292.500 Futures (15,0 Prozent) kräftig erhöht. Noch optimistischer ...

