Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Beiersdorf angesichts der jüngsten Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr von 114 auf 108 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Rückgang der Gewinnmarge basiere nicht wie von ihm erhofft auf Investitionen in die Marken, sondern resultiere unter anderem aus Absicherungsverlusten, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Jones schraubte seine Umsatzschätzungen nach unten./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2019 / 17:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-08-12/10:04

ISIN: DE0005200000