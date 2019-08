Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Suche nach sicheren Anlagen hat in der letzten Woche das Geschehen am Rentenmarkt geprägt, so die Deutsche Börse AG.Insbesondere die erneute Verschärfung im Handelskonflikt zwischen China und den USA drücke nach Ansicht von Arthur Brunner auf die Stimmung. Anleger wendeten sich bonitätsstarken Werten wie US-Treasuries und deutschen Staatsanleihen zu. Auch der Anstieg des Goldpreises auf zeitweise über 1.500 US-Dollar pro Feinunze spreche Bände. ...

