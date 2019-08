Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Allianz-Aktie (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) eine 6,2% Aktienanleihe Classic 2020/12 (ISIN DE000DF4WDM4/ WKN DF4WDM) mit dem Basiswert Allianz vor.Nach einem guten Start in das laufende Jahr habe Europas größter Versicherungskonzern Allianz auch im zweiten Quartal sein Wachstum fortsetzen und so manche Analystenschätzung übertreffen können. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei der Gesamtumsatz um 6,1% auf 33,2 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis sei um 5,4% auf 3,2 Mrd. Euro geklettert. Die Allianz habe somit in den ersten sechs Monaten bereits mehr als die Hälfte des prognostizierten Gesamtjahresgewinns erwirtschaften können. Das Ergebnis pro Aktie liege nach dem Halbjahr bei 9,76 Euro. Gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum sei dies ein Plus von über 10%. Vorstandschef Oliver Bäte äußere sich im Rahmen der Vorstellung der Zahlen optimistisch für das weitere Jahr und gehe davon aus, dass der Versicherungsriese die Jahresziele erreiche. ...

