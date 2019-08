Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172), startet heute unter ihrer Marke PŸUR die Gigabit-Versorgung für Berlin. Das Angebot von Internetzugängen mit bis zu 1.000 Mbit/s für Privatkunden ergänzt das Portfolio des Glasfasernetzbetreibers um eine neue Top-Geschwindigkeit. Der hohe Glasfaseranteil hinter den Kabelanschlüssen und der neue Übertragungsstandard DOCSIS 3.1 machen den Temposprung in die Zukunft möglich. Marketing können die Leute von TeleColumbus auf jeden Fall und wahrscheinlich besteht gerade in Berlin eine sehr hohe Nachfrage nach schnellem Internet, wann aber gelingt es der Gesellschaft auch insgesamt operativ zu begeistern. Ein erster Schritt, oder besser ein Schritt ist dieses Angebot für die Berliner, weitere sollten und werden - auch im Interesse der Aktionäre - folgen?!{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Das Angebot

Viele Berliner Haushalte sind jetzt in der Lage, die physikalischen Grenzen herkömmlicher DSL-Anschlüsse weit hinter sich zu lassen: Die Tele Columbus AG ermöglicht nun rund einer Million Bewohner der Hauptstadt mit Spitzengeschwindigkeit ins Gigabit-Zeitalter zu starten und bietet sowohl Neu- als auch Bestandskunden attraktive Angebote.

Die im März 2019 vollzogene Umstellung auf den rein digitalen Empfang von Radio- und TV-Signalen in den Berliner Netzen schuf eine wesentliche Grundlage, ...

