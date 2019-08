Im chinesischen Automarkt herrscht weiter Flaute. Dies dürfte auch den dortigen Marktführer Volkswagen alles andere als freuen. Im Juli gingen in China die Verkäufe von Pkw im Jahresvergleich um 5,3 Prozent auf 1,51 Millionen Fahrzeuge zurück, wie der Branchenverband China Passenger Car Association (PCA) am Freitag in Peking mitteilte. Im Vormonat hatte es kurzzeitig eine Aufwärtstendenz gegeben, nachdem es seit Mitte 2018 nur nach unten gegangen war.Im Gesamtjahr steht bei den Verkäufen von Limousinen, ...

