Robex Resources Inc. gab kürzlich bekannt, dass es im zweiten Quartal des Jahres eine rekordbrechende Goldproduktion an seiner Nampala-Mine erreicht hat. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum dort 12.089 Unzen Gold produziert; dies entspricht einem monatlichen Durchschnitt von mehr als 4.030 Unzen.



Im Juli belief sich die Goldfördermenge auf insgesamt 5.080 Unzen Gold, die bisher beste monatliche Produktionsmenge. Insgesamt soll die Mine 2019 etwa 45.000 Unzen Gold produzieren.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de