Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat LEG von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 112 Euro belassen. Nach der jüngsten Rally sei das Aufwärtspotenzial der Aktien zu seinem Kursziel nur noch begrenzt, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl könnten die jüngsten Zukäufe das operative Ergebnis (FFO) des Immobilienkonzerns in den Jahren 2019 und 2020 deutlicher steigern als bislang erwartet./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 08:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 08:26 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-08-12/10:40

ISIN: DE000LEG1110