Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der US-Notenbank und auch der (zumindest angekündigt) EZB sind weitere Zentralbanken auf Zinssenkung eingestellt, so die Experten von Union Investment.So seien in der Berichtswoche in Neuseeland, Indien und Thailand die Leitzinsen gesenkt worden. Bei gleichzeitig schwachen Konjunkturdaten habe dies dem Bondmarkt weitere Schubkraft gegeben. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sei von 1,85 auf vorübergehend 1,6 Prozent gefallen. Eine eher mäßig verlaufene Auktion neuer Staatsanleihen habe dann den abwärts gerichteten Renditetrend gestoppt. Mit 1,7 Prozent sei es in Richtung Wochenschluss gegangen. Die US-Zinskurve habe sich im Wochenvergleich um 10 bis 14 Basispunkte nach unten verschoben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...