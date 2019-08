Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der von Draghi in seiner Rede in Sintra angeschlagene expansive Ton mit Anzeichen für weitere geldpolitische Impulse, die Äußerungen des FED-Vorsitzenden Powell, wonach die FED in angemessener Weise handeln werde, um das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, verhaltene globale Inflationszahlen, Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelskonflikt vor dem Treffen zwischen Trump und Xi auf dem G20-Gipfel in Japan, die Vereinbarung zwischen den USA und Mexiko bezüglich Einwanderung, rege M&A-Aktivitäten und die Bitcoin-Rally hätten die Aktienmärkte im Juni 2019 anziehen lassen. Das 4,5-Jahres-Tief des ifo-Index, das 2,5-Jahres-Tief des ISM-Index, schwächere US-Arbeitsmarktdaten, enttäuschende Automobilabsatzzahlen in China, Befürchtungen, dass China die Exporte von Seltenen Erden einschränken könnte, der Beginn von US-Kartelluntersuchungen im US-Tech-Sektor, die anhaltende Brexit-Unsicherheit sowie Angriffe auf Öltanker im Golf von Oman würden die Aktienmärkte nur vorübergehend belasten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...