(shareribs.com) Chicago 12.08.2019 - Die Sojabohnen sind am Freitag wieder gestiegen, gestützt vom geringen Kursniveau. Auch Mais stabilisierte sich leicht, wobei die Erwartungen von Anpassungen der Ernteflächen durch das USDA die Preise stabilisierten. Dezember-Mais verliert im elektronischen Handel 2,75 Cents auf 4,15 USD/Scheffel. Mais konnte sich am Freitag stabilisieren, verliert am Montag aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...