Osram: Übernahmefantasie sorgt für Kursfeuerwerk

Nun also doch: Nachdem es Mitte Juli noch danach aussah, dass AMS (WKN: A118Z8 / ISIN: AT0000A18XM4) das Interesse an Osram (WKN: LED400 / ISIN: DE000LED4000) verloren hat, plant AMS nun doch den Kauf.

Dabei stellt der österreichische Sensor-Chip-Hersteller nach der geplanten Übernahme des Münchner Lichttechnik-Unternehmens Osram eine Stärkung des Standorts in Regensburg in Aussicht. Der Konzernchef von AMS erklärte in einer Telefonkonferenz: "Wir wollen Teile der Produktion von Asien nach Deutschland übersiedeln".

Stillhalteabkommen soll aufgehoben werden

AMS plant bis zum 15. August ein bis zu 4,3 Mrd. Euro schweres Übernahmeangebot für Osram vorzulegen und damit die beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle auszustechen. Laut dem AMS-Vorstandsvorsitzenden ist die Voraussetzung dafür die Aufhebung eines Stillhalteabkommens mit Osram.

