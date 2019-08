In der vergangenen Woche hatte Leoni einen Sanierungsexperten an Bord geholt und damit den Abwärtstrend kurzfristig gebremst. Davon ist zum Wochenstart nichts mehr zu sehen. Die Aktie fällt deutlich um fast 15 Prozent und notiert merklich unter 10 Euro. Vor den Quartalszahlen am Mittwoch schauen Antizykliker auf den Turbo-Bull GB0H18 - aktuell rund 17 Cent bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...