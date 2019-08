Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Ado Properties vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der auf den Berliner Wohnungsmarkt fokussierte Immobilienkonzern habe zuletzt nur wenige Zukäufe getätigt, so dass das Mietwachstum verhalten ausgefallen sein dürfte, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Nettoanlagevermögen aber sei weiterhin hoch./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 08:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 08:29 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-08-12/11:39

ISIN: LU1250154413