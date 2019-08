Die Aktie von Bayer erlebte in den vergangenen Handelstagen ein fulminantes Comeback. Allein in der zurückliegenden Woche ging es mit den Papieren des Leverkusener Konzerns um 12 Prozent nach oben, von deutlich unter 60 auf mehr als 65 Euro. Es war offenbar die Aussicht auf einen milliardenschweren Vergleich, der den juristischen Streit um Glyphosat in den USA beenden könnte, der die Anleger hoffen ließ. Eine weitere Nachricht von Bayer gab es in der Vorwoche noch dazu - was in der allgemeinen Glyphosat-Diskussion ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...