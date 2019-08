München, Deutschland (ots) - Das war ein überwältigendes Geburtstagswochenende - nicht nur für Dino De Laurentiis, sondern auch für seine Fans und TELE 5: Die verrücktesten Filme, die begeistertsten Zuschauer und die stärkste Prime Time seit Senderbestehen!



Am 08. August wäre der Oscar-Gewinner Dino De Laurentiis 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass feierte TELE 5 die größten Highlights des Film-Maestros aus Italien vom 08. bis 11. August.



Gleich zum Start der Sonderprogrammierung am 08. August verzeichnete TELE 5 das stärkste 16-01 Uhr Intervall mit 3,4% Marktanteil und sogar die stärkste Prime Time mit 4,3% Marktanteil seit Beginn der Sendergeschichte, beides in der vermarktungsrelevanten Zielgruppe (20-59 Jahre)!



Freudentaumel mit "U-571 - Mission im Atlantik": Der Kriegsfilm der Produzentenlegende bescherte eine durchschnittliche Reichweite mit bis zu 810.000 Zuschauer ab 3 Jahren und damit 4,8% Marktanteil (20-59 Jahre). Besonders beliebt schien das Flotten-Manöver bei Männern mittleren Alters gewesen zu sein. In der Teil-Zielgruppe "Männer 50-59 Jahre" schoss der Marktanteil auf einen Spitzenwert von 9,8%.



Aber so zog es sich fort. Die ersten drei Tage der Dino De Laurentiis-Programmierung (Donnerstag den 08. August bis Samstag den 10. August) waren die stärksten drei aufeinanderfolgenden Tage der Sendergeschichte mit durchschnittlich 3,0% Marktanteil in der Prime und 2,6% Marktanteil im 16-01 Uhr Intervall.



Ein guter Grund weiter zu feiern: Mit dem Dino hat TELE 5 auch noch den rasantesten Auguststart aller Zeiten auf die Tanzfläche hingelegt und erreichte mit der Sonderprogrammierung insgesamt 10,4 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren.



Wir sind super glücklich und gehen jetzt den Rest der Geburtstagstorte essen!



* Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1, 01.01.2008-11.08.2019, Marktstandard: TV; Angaben bezogen auf Zuschauer 20-59 Jahre, sofern nicht anders angegeben. Kumulierte Zuschauer bezieht sich auf Netto-Kumulation.



