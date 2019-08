artec technologies AG erhält Folgeauftrag von staatlicher Medienanstalt und intensiviert Internationalisierung DGAP-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge artec technologies AG erhält Folgeauftrag von staatlicher Medienanstalt und intensiviert Internationalisierung 12.08.2019 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. artec technologies AG erhält Folgeauftrag von staatlicher Medienanstalt und intensiviert Internationalisierung Diepholz/Bremen, 12. August 2019: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) hat einen Auftrag für die staatliche Medienanstalt Independent Media Commission (IMC) der Republik Kosovo erhalten. Die IMC verwaltet, reguliert und kontrolliert alle privaten und staatlichen Medienunternehmen im Kosovo. Dafür setzt sie seit dem Jahr 2009 die Systemplattform "XENTAURIX" der artec technologies ein. Mit dem aktuellen Auftrag erhält IMC ein intelligentes Media Monitoring- und Analyse-System der neuesten Generation. Der Auftrag im unteren sechsstelligen Euro-Bereich soll noch im laufenden Jahr umsatzwirksam werden. "Der Auftrag zeigt, dass die Leistungsfähigkeit unserer Media Monitoring- und Analyse-Systeme geschätzt wird. artec gehört zu den internationalen Top-Anbietern", sagt Thomas Hoffmann, CEO der artec technologies AG. "In den kommenden Monaten werden wir unsere Aktivitäten insbesondere außerhalb Deutschlands deutlich intensivieren, um die sich derzeit bietenden außergewöhnlich attraktiven Marktchancen noch intensiver zu nutzen." Die Finanzierung der geplanten Investitionen in Marketing und Vertrieb hat sich artec durch eine Kapitalerhöhung im Juli 2019 bereits gesichert. Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) ist ein Spezialist für Media Intelligence Solutions. Dafür bietet das Unternehmen aus Diepholz (Deutschland) innovative Software- und Systemlösungen an. Die von artec entwickelte Plattform dient der Dokumentation und Analyse von audiovisuellen Daten (TV-Programmen, Streams von Internetseiten, Social Media Plattformen, Überwachungskameras). Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. Nutzern stehen umfangreiche Möglichkeiten der Aufzeichnung, Archivierung und Auswertung zur Verfügung. Bei der Analyse unterstützt artec durch unterschiedlichste kognitive Analyse-Werkzeuge, sogenannte Engines, die künftig durch den weiteren Einsatz von Deep-Learning und künstlicher Intelligenz (KI)-Programmen erweitert werden. Die Anwendungen stehen als Software as a Service (SaaS) in der Cloud oder als Inhouse-Lösung zur Verfügung. >> www.artec.de >> www.xentaurix.com Kontakt Presse und Investor Relations: artec technologies AG Fabian Lorenz E-Mail: investor.relations@artec.de Tel.: +49 5441 599516 12.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: artec technologies AG Mühlenstr. 15-18 49356 Diepholz Deutschland Telefon: +49 (0)5441 / 599 50 Fax: +49 (0)5441 / 599 570 E-Mail: investor.relations@artec.de Internet: www.artec.de ISIN: DE0005209589 WKN: 520958 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 855761 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 855761 12.08.2019 ISIN DE0005209589 AXC0113 2019-08-12/12:00