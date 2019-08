Der Gashersteller stellt sich auf die nächste Rezession ein. Der Vorstand kürzt Kosten und erhöht Preise. Auf diese Weise soll der Gewinn in Fahrt bleiben, selbst wenn der Absatz stagnieren sollte. Der Vorstand hob am Montag zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognosen an: Der Gewinn je Aktie soll um 12 bis 16% auf 6,95 bis 7,18 Dollar zulegen. Bisher hatte Linde maximal 7,00 Dollar je Aktie in Aussicht ...

