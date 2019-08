Die People's Bank of China (PBOC) ist "kurz davor" ihre eigene Kryptowährung herauszugeben, so berichtet es "Bloomberg". Die Informationen sollen von einem hohen Beamten stammen. Die Forscher der chinesischen Zentralbank (PBOC) arbeiten seit letztem Jahr noch intensiver an der Entwicklung einer eigenen Kryptowährung, die kurz vor dem Launch steht, so Mu Changchun, stellvertretender Direktor der Zahlungsabteilung ...

