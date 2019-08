Die Deutsche Bank hat das Kursziel für LEG nach Quartalszahlen von 114 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussicht auf den Zukauf weiterer mehr als 300 Wohneinheiten sei positiv, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den vorzeitig abgeschlossenen Verkauf von 2700 Wohnungen./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 06:24 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-08-12/12:10

ISIN: DE000LEG1110