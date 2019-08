Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach endgültigen Quartalszahlen von 80 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Umsatz und operativer Gewinn seien stark gestiegen und hätten von allen Geschäftsbereichen profitiert, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe sich der Hersteller von Medizintechnik zum Ausblick ein wenig optimistischer geäußert./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 06:24 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-08-12/12:14

ISIN: DE0005313704