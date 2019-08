Folgende Anforderungen und Empfehlungen werden dabei in Betracht gezogen:

Temperaturregelung;

Regelung von Flüssigkeitsströmen;

Regelung der relativen Luftfeuchte;

Partikelüberwachung;

Vibrationen;

Physische Sicherung von Systemen zur Regelung der Umgebungsbedingungen.

Gegenüber der in die Jahre gekommene Norm vom Jahr 2015 gibt es einige Änderungen. Zum einen wurde der Abschnitt 5 zur Regelung der Umgebungsbedingungen überarbeitet, insbesondere das Kapitel 5.2 »Regelung der Umgebungsbedingungen in verschiedenen Rechenzentrumsbereichen«. Zudem sind an dem kompletten Dokument kleinere technische und redaktionelle Änderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...