Dignity profitiert wenn Menschen sterben. Was sich makaber anhört ist aber nur das Geschäftsmodell eines privaten Bestattungsunternehmens, das sich durch Zukäufe mit ca. 12% Marktanteil zum Größten in England aufgeschwungen hat. Die Strategie kleine Familienunternehmen mit Schulden aufzunehmen und dann die Preise zu erhöhen funktioniert durch Gegenwind vom Staat aber nun nicht mehr so gut, zumal auch die Konkurrenz größer wurde. Dignity musste furchtbare Zahlen berichten, was aber langsam auch nach einem ca. 70% Absturz im Preis drin ist. Die Aktie ist wegen der Verschuldung aber trotz des Kursrückgangs nicht so günstig wie man meinen würde. Da aber Sterben auch Dieser Artikel Dignity plc Aktie: Das Geschäft mit dem Tod? Bestattungsdienstleister in England auf 10 Jahrestief erschien zuerst auf investresearch.net. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...