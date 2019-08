Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen von 220 auf 223 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Besorgniserregend seien die jeweils zweistelligen Umsatzrückgänge der Diabetes-Mittel Victoza und Levemir in den USA gewesen, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Montag vorliegenden Studie. Für Novo bestehe die größte Herausforderung nun darin, hier für Ersatz zu sorgen. Der Analyst rät dem Konzern hier zu ein wenig mehr Diversifizierung./kro Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2019 / 02:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 03:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-08-12/12:23

ISIN: DK0060534915